Calciomercato.it - Frattesi reclama spazio: l’Inter ha già deciso cifre e strategia

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista italiano sta giocando sempre meno e sono tornate le indiscrezioni già per gennaio: ecco come stanno le coseè impegnata nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, ma senza mai ovviamente perdere il focus anche sul mercato. Tra le possibilità per gennaio c’è quella di un difensore, ma i nomi che interessano seriamente all’allenatore e alla società costano parecchio. Da Bijol a Hien, i due profili più graditi valutati però non meno di 25-30 milioni di euro, così come Giorgio Scalvini che è un vecchio pallino.Davide(LaPresse) – calciomercato.itIn attacco l’obiettivo è sfoltire, con Arnautovic primo della lista: l’austriaco interessa al Torino e al Monza, ma Galliani non ha trovato terreno fertile in questo senso. In uscita c’è anche Joaquin Correa, più complicato però da piazzare.