Fiorentina e Napoli viste da Bazzani

Ha parlato soprattutto delFabioa Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista Dazn ed ex calciatore rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “La gara di Firenze non sarà facile per il, nonostante laabbia perso un po’ di continuità anche perché era impensabile che mantenesse quel ritmo. Ma abbiamo visto che anche a Torino, contro la Juventus, ha mostrato il suo valore. Merita la classifica che ha perché ha qualità e non molla mai. Annovera giocatori importanti, Palladino ha dato mentalità e identità, sarà un bel test”.Ilverso Firenze “Ilè primo e sta crescendo in consapevolezza e sta diventando sempre più ‘contiano’. Lukaku è un giocatore importante, per Conte è un calciatore comunque importante. Che non sia l’attaccante straripante che abbiamo visto qualche anno fa con l’Inter è vero, ma in Serie A, nel modo di giocare attuale del, è funzionale.