È morta Jocelyne Widelstein la donna che voleva diventare un gatto

Addio aWildenstein: La “Femme Chat” del Jet Set si Spegne a 79 AnniSi è spenta a Parigi all’età di 79 anniWildenstein, figura iconica del jet set americano, soprannominata “la femme chat” per le numerose trasformazioni chirurgiche che hanno profondamente modificato il suo aspetto nel corso degli anni. La sua morte, avvenuta il 31 dicembre 2024 a causa di un’embolia polmonare, segna la fine di una vita fuori dagli schemi e al centro dell’attenzione pubblica.Una Vita tra Lusso e PolemicheNata il 7 settembre 1945 a Losanna, in Svizzera,Perisset si era fatta strada negli ambienti più esclusivi, conquistando notorietà non solo per il suo stile di vita lussuoso ma anche per le scelte estetiche radicali che l’hanno resa un’icona controversa. Il suo viaggio nel mondo della chirurgia plastica iniziò negli anni ’70, con un lifting volto a ottenere sembianze feline, ispirate alla lince, animale che amava profondamente e che teneva in casa.