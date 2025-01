Oasport.it - Dakar 2025 in tv: dove vederla, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Sta per scattare la 47ª edizione dellache si svolgerà ancora in Arabia Saudita, per la sesta volta nella storia. Un percorso estremo, dispendioso e durissimo per la Maratona nel deserto. I concorrenti su auto, moto e camion (la categoria quad è stata tolta) dovranno affrontare un totale di 5146 chilometri di speciale, 7706 tenendo conto anche dei trasferimenti, da Bisha a Shubaytah: saranno due settimane davvero estreme.Mai ci sono state queste partecipazioni per questa manifestazione con un totale complessivo di 807 piloti e 493 veicoli. Confermata dopo lo scorso anno la super speciale di 48 ore che è stata la novità del 2024. Una tappa lunga due giorni in cui piloti dovranno fermarsi all’arrivo del tramonto e raggiungere l’aria di bivacco più vicina. Si dovrà dormire nel deserto e completare la frazione nel day-2.