Bonus da 850 euro per anziani over 80: al via le domande

Dal 2 gennaio 2025, i pensionati INPS non autosufficienti con redditi bassi possono richiedere il nuovoda 850al mese, introdotto in via sperimentale per il biennio 2025-2026. La misura mira a supportare gli80 in condizione di fragilità, integrando l’assegno di accompagnamento. La richiesta va inoltrata tramite il portale INPS, nella sezione “Decreto– Prestazione Universale”, utilizzando l’identità digitale. In alternativa, i patronati offrono assistenza per la procedura. Requisiti per accedere alPer ottenere il, è necessario soddisfare specifici requisiti: età pari o superiore agli 80 anni, certificazione di bisogno assistenziale gravissimo rilasciata dalla Commissione medico-legale INPS, un valore ISEE ordinario non superiore a 6.000e la titolarità dell’indennità di accompagnamento.