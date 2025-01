Ilrestodelcarlino.it - Addio a Riccardi. L’ex presidente degli anni Ottanta

Non è un buon inizio di anno per la Vigor. La scomparsa delGino, all’età di 74, ha scosso tutto il mondo vigorino e tutti coloro che lo conoscevano in città. Una figura centrale nella rifondazione della società a fine‘80 nonché fondatore della Nuova Vigor 1921. "Nell’ultimo giorno dell’anno purtroppo è venuto a mancaredella Vigor, Gino. È stato un grande dirigente e poirossoblu per diversi- ricorda il club attraverso una nota -. Dalla Vigor Senigallia sentite condoglianze e un abbraccio collettivo alla famiglia e a tutti i suoi cari". I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15:30 alla Parrocchia della Cesanella. Un tristissimo epilogo, il 2024 termina nel modo peggiore, ma la Vigor deve tornare al lavoro per farsi trovare pronta in occasione del primo appuntamento del nuovo anno: il derby contro il Castelfidardo.