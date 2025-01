Quifinanza.it - A chi spetta il bonus bebè 2025 e come richiederlo, serve l’Isee?

La Legge di Bilancioprevede il nuovo– ufficialmente “nuove nascite” – di 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio. È erogato dall’Inps su esplicita domanda dei neogenitori e l’istanza può essere presentata solo in concomitanza con: non è possibilesenza.Per la misura, diventata ormai strutturale, sono messi a disposizione 330 milioni di euro per ile 360 milioni all’anno a partire dal 2026. Qualora dovessero terminare i fondi o dovesse essere rilevato un surplus, ci potrà essere una rideterminazione dei requisiti economici o un nuovo finanziamento del.I requisiti Isee per ilIlè destinato solo ai nuclei familiari con un Isee non superiore ai 40mila euro all’anno:infatti a incentivare la natalità contribuendo alle spese di sostegno dei figli.