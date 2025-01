Zonawrestling.net - WWE: La nuova Spinner Belt del tour d’addio di John Cena, un omaggio alla sua carriera leggendaria

Il momento è ora:si sta preparando per il suo ultimo capitolo in WWE. La WWE realizzerà quanta piùmerce possibile per i fan, a partire da un titolo in edizione limitata. In onore deldi, la WWE sta ora vendendo una specialeChampionship Title. Il titolo è disponibile su WWE Shop al prezzo di 649 dollari (620 euro circa), e ci sono diverse ragioni per cui questacintura ha un prezzo così elevato.La descrizione ufficiale del nuovo articolo su WWE Shop spiega chiaramente le motivazioni dietro il rilascio di questo titolo in edizione limitata. La compagnia celebra l’ultimo capitolo dellain WWE del 16 volte campione del mondo, mettendo in evidenza come questo titolo riprenda il design cheha reso celebre:“L’ultima volta è adesso! Siamo alle fasi finali dellada sport entertainer di, ma il suo mantra di Hustle, Loyalty & Respect rimarrà sempre attuale.