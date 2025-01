Nerdpool.it - What If…? 3 – Il produttore riflette sulla conclusione “straziante” dello show

Leggi su Nerdpool.it

La serie che ha dato il via a tutto per i Marvel Studios Animation è giunta al termine.If.? ha trascorso tre stagioni esplorando il multiverso, raccontando versioni alternative di storie del MCU e introducendo varianti dei personaggi preferiti dai fan. La terza stagione, recentemente rilasciata, è stata annunciata come l’ultima, concludendo un’era che ha contribuito a lanciare l’intera divisione di animazione dei Marvel Studios.Brad Winderbaum,esecutivo diIf.? e responsabile di TV, animazione e streaming per i Marvel Studios, ha recentemente parlato a ComicBook del sorprendente finale della serie. Ha spiegato che chiudereIf.? è stato in egual misura soddisfacente e, per più motivi di quelli che si vedono sullo schermo.“Sento che il finale mi fa sentire molto felice e molto triste allo stesso tempo.