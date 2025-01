Ilfattoquotidiano.it - “Vivo e lavoro ai confini del mondo. Non è una fuga dall’Italia, ma ora sono in equilibrio e senza stress”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante l’inverno esplora il deserto artico in motoslitta, dorme in baite isolate ed esplora la natura selvaggia in completa solitudine. Ha 27 anni, è nata a Trieste e viaggia da quando ne aveva 16. Da oltre due anni Giulia Di Marino vive alle isole Svalbard, aidel Nord del. “Il mio desiderio di spostarmi non è stato tanto unaquanto la ricerca di una vita dignitosa e di esperienze che mi arricchissero sia dal punto di vista professionale che personale”, racconta.Giulia accetta l’etichetta di cervello in, anche se questa definizione non l’appassiona: “Ho studiato e miformata in Italia, dove ho anche frequentato l’università, ma a un certo punto ho deciso di cercare nuove opportunità all’estero”, spiega nella sua intervista al fatto.it. Alle Svalbard è stata accolta “molto bene”.