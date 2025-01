Tabellone Atp Hong Kong 2025 | risultati e accoppiamenti

Leggi su Sportface.it

Ilprincipale e glidell’Atp 250 di, torneo in programma sul cemento outdoor dal 30 dicembre al 5 gennaio. Sono ben tre gli azzurri presenti in Cina nel torneo tornato a disputarsi a livello Atp solo da un anno. A guidare il seeding è il campione in carica Andrey Rublev, ma la seconda testa di serie è Lorenzo Musetti, già al secondo turno in virtù di un bye. Accreditato di una testa di serie, la 8, anche Luciano Darderi che debutterà contro Kecmanovic, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà al primo turno contro Nakashima. Da segnalare infine la presenza di tre giovani che di recente hanno preso parte alle Next Gen Finals di Jeddah (Fils, Tien e Shang), ma anche quella del veterano Kei Nishikori, omaggiato di una wild card dagli organizzatori. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno.