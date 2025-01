Ilgiorno.it - Omicidio di Roberto Comelli a Provaglio la notte di Capodanno, interrogato un giovane

d’Iseo (Brescia), 1 gennaio 2025 – È stato già identificato, e saràa breve, unche sarebbe coinvolto nell’di. Il 42enne di Marone è stato ucciso con una coltellata al petto nellatra il 31 dicembre e oggi 1 gennaio, verso le 4.30 in via Cesare Battisti. Nella caserma dei carabinieri sta arrivando il difensore nominato dal ragazzo, già maggiorenne. Al momento non ci sarebbe una piena confessione. In base al racconto che fornirà, il sostituto procuratore Laura Matrone potrebbe decidere per un fermo come indiziato di delitto. L’La ricostruzione dei fatti:, che era conosciuto in zona per i suoi precedenti con la giustizia e per essere “un attaccabrighe”, avrebbe cercato di "imbucarsi" nella festa privata di un gruppo di ragazzi che avevano preso in affitto una stanza del centro civico del paese dopo aver già importunato alcuni avventori di un bar.