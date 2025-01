Metropolitanmagazine.it - New year, new me: cos’è una moodboard e perché farla proprio oggi (e creare il proprio stile)

Letteralmente sarebbe “tavola dell’umore”: laè un vero eprogetto utile ad avere una visione chiara e precisa di come si vuole essere. Può essere fatta per arredare una casa, una stanza, per ritrovare se stessi ma anche per ampliare le proprie vedute nel campo della moda. A volte avere le idee chiare su cosa ci piace e ci ispira è la soluzione più immediata per ritrovare quegli imput su come vogliamo essere e come vogliamo porci (e cosa vogliamo acquistare, in previsione dei saldi 2025).unaper ritrovare ilLa prima ricerca da fare è di tipo visuale: immagini, video, post. Su questo ci viene in soccorso Pinterest, la mitica app aesthethic per eccellenza. Basta digitare qualche parola chiave per avere una sfilza di immagini che ci permetta, appunto, di visualizzare concretamente quali sono gli stili ma anche i capi da quali farci ispirare.