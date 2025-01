Anteprima24.it - Napoli, oltre il 20% di rifiuti in più raccolti all’alba di Capodanno

Tempo di lettura: 2 minuti Asia ha completato una notte di interventi straordinari a, dopo i festeggiamenti di: un’azione che ha portatoad una raccolta disuperiore diil 20% rispetto a quella ordinaria. L’intervento è stato organizzato in collaborazione con l’assessore Vincenzo Santagada e l’Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di. In campo circa 1.500 tra uomini e donne, coordinati da dirigenti, tecnici e capisquadra; 600 i mezzi in azione nelle strade di tutta la città, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo come Piazza del Plebiscito e via Caracciolo, dove si sono svolti eventi e festeggiamenti con la partecipazione di migliaia di persone. Durante la mattinata di oggi sono state raccolte circa 250 tonnellate diin più rispetto alla normale media giornaliera, in gran parteabbandonati in strada.