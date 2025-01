Inter-news.it - Mkhitaryan: «Inter, continuare. Milan? No roba mia. Non ne parlo»

Leggi su Inter-news.it

ha spronato l’in vista della semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta. L’armeno ha poi risposto alla domanda sul– Dopo aver parlato in conferenza stampa, Henrikhsi è espresso anche su Sport Mediaset. L’armeno ha ribadito quelli che sono gli obiettivi dei nerazzurri: «Mi aspetto un anno di successo per l’, di ripetersi, di fare quello che abbiamo fatto nel 2024, anno bellissimo,a vincere trofei. Siamo qua per vincere la Supercoppa.di nuovo stellare? C’è sempre spazio a migliorare, cerchiamo di fare un calcio meraviglioso e vincere le partite. Proveremo a mantenere il livello ecome sappiamo giocare. Anche l’anno scorso il livello non era benissimo, si gioca tra Atalanta,e la Juventus. Non è facile affrontare queste squadre, ma speriamo di vincere domani.