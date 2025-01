Missing You la spiegazione del finale | Perché Josh se n’è andato e chi ha ucciso Clint?

Leggi su Cinefilos.it

You, ladelse n’èe chi ha?È il primo giorno dell’anno, una nuova serie di Harlan Coben è sbarcata su Netflix e sapete cosa significa: è il momento perfetto per guardareYou.Non abbiamo dubbi che entro il primo giorno dall’uscita, i fan si saranno fatti strada attraverso i cinque episodi del nuovo thriller, anche grazie alla sua intrigante premessa centrale.Quando Kat (Rosalind Eleazar) si è tuffata nel mondo degli appuntamenti online, l’ultima cosa che si aspettava di vedere era un profilo del suo ex fidanzato(Ashley Walters).Lui l’ha lasciata senza una parola solo pochi mesi dopo l’omicidio del padre(Lenny Henry), avvenuto 11 anni prima – ma dov’è stato? Non appena Kat si è resa conto della ricomparsa di, lui l’ha rimossa dall’app e ha scatenato in Kat la voglia di saperne di più.