Pianetamilan.it - Milan a Riyadh, visita dell’ex Terim durante l’allenamento | VIDEO

Ildi Sergio Conceicao si trova a(Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Nella serata di venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, i rossoneri sfideranno la Juventus di Thiago Motta per la seconda semifinale: chi vince, troverà in finale la vincente di Inter-Atalanta, in campo domani sera. Oggi, intanto, ilsi è allenato per la prima volta ae lo ha fatto al 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium', stadio dell'Al-Shabab. Al campo di allenamento dei rossoneri si è registrata la, gradita, di un vecchio amico del. Si è visto, infatti, come testimoniato dalpubblicato sui social dall'account ufficiale della Lega Serie A su 'X', l'ex Fatih, allenatore turco che, nel 2001, ha guidato il Diavolo per qualche mese prima di essere sostituito da Carlo Ancelotti.