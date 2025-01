Biccy.it - Ilaria Galassi squalificata? Lei ammette la gravità della situazione

Leggi su Biccy.it

Lunedì notte nella casa del Grande Fratello è successo di tutto: Helena Prestes ha litigato con Shaila Gatta e le ha vomitato addosso una serie di offese, diversi gieffini si sono scagliati contro Lorenzo Spolverato perché ha difeso le Monsé e in piena notte qualcuno potrebbe essere arrivato alle mani. Alle 5 del mattino alcuni gieffini erano in cucina, quando dalla camere sono arrivate le urla died Helena Prestes e a quel punto Chiara Cainelli – rivolgendosi – agli altri ha detto: “Le sta mettendo le mani addosso oddio“.La regia ha prontamente tolto l’audio e inquadrato il giardino vuoto, segno che qualcosa di non bello deve essere accaduto. Sui social hanno iniziato a nascere diverse ipotesi, ma nessuno può realmente sapere come sono andati i fatti, se non chi in quel momento era in casa o in regia.