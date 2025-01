Lapresse.it - I primi nati del 2025: tre in un minuto a Roma

Tre bimbiallo scoccare della mezzanotte nella casa di cura Santa Famiglia di. Agata, Flavio e Violante sono idel, preceduti di appena cinque minuti da Ginevra, peso 2,7 kg, nata da mamma Daniela e papà Morris.Agata, Flavio e Violante: idelAgata, 4,5 kg di peso, è nata a mezzanotte in punto da Giorgia Cannone e Massimiliano Magnetta, di Grottaferrata, coppia che già nel maggio 2022 aveva visto la nascita in Santa Famiglia di Olivia, prima bimba ad essere registrata con il doppio cognome Magnetta Cannone per dare futuro al cognome della mamma che altrimenti non avrebbe avuto discendenza.A mezzanotte e un secondo, in un’altra sala parto, è nato Flavio, 2,3 kg, nato con parto cesareo, figlio di Manuela Gasparetto e Gianluca Giulivo che vivono a Latina, e hanno scelto la Santa Famiglia per la nascita del loro primogenito.