Findomestic, risultati a sorpresa dall’Osservatorio sui consumi

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2024 gli acquisti di beni durevoli sono cresciuti più degli altri mercati. Tra i prodotti più venduti nel 2024 le friggitrici (più 30,2 per cento), i robot da cucina (più 25,5 per cento), le mini-aspirapolvere (più 16,6 per cento), le macchine per il caffè (più 9 per cento) e i prodotti per la cura dei capelli (più 7,8 per cento) e tra i grandi elettrodomestici ci sono anche lavastoviglie (più 4,1 per cento).E’ quanto risulta al rilevamento annuale dell’Osservatorio suidi(Gruppo Bnp Paribas). “Nel contesto di stagnazione pressoché generalizzata dei– commenta una nota – fanno eccezione i beni durevoli, che crescono più degli altri mercati e chiuderanno il 2024 a quota più 4,2 per cento, raggiungendo il valore record di 78,33 miliardi” secondo le stime dell’Osservatorio annuale deidi, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Prometeia.