Dakar 2025, i favoriti delle moto. Brabec punta al bis, assenti Price e Sunderland

Ultimi giorni di attesa in vista della, che si svolgerà per il sesto anno consecutivo interamente in Arabia Saudita con partenza venerdì 3 gennaio a Bisha e arrivo venerdì 17 gennaio a Shubaytah. La 47ma edizione del rally raid più importante al mondo propone diverse novità rispetto al recente passato, con oltre il 45%prove speciali che sarà separato tra lee gli altri mezzi.Proprio per quanto riguarda la categoria, va registrata la pesante assenza di due plurivincitori della “Maratona del Deserto” come Tobye Sam, passati alle auto con una Toyota Hilux. Fariti dunque sul campione in carica Ricky, che vanta due titoli e andrà a caccia quest’anno della sua terza affermazione in carriera.Lo statunitense della Honda sarà dunque uno deiprincipali per il successo nella classifica generale insieme all’argentino Kevin Benavides (KTM) e alle Hero di Ross Branch (campione del mondo rally raid in carica, secondo nella2024) e Josè Ignacio Cornejo Florimo.