Capodanno 2025 oltre 300 feriti per i botti in Italia | 36 a Napoli e provincia due per proiettili vaganti Quattro a Milano grave un 20enne a Bari

Con il passare delle ore si aggrava il bilancio deidella notte di, come di consueto vittime del mix di alcol,e fuochi d’artificio che costringe agli straordinari forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale medico in tutta. Ma non solo. Guardando fuori dai nostri confini, cinque persone sono morte in Germania a causa delle esplosioni pirotecniche. Le vittime sono uomo di 24 anni nella Renania Settentrionale-Vestfalia (nord-ovest), un uomo di 45 anni in Sassonia (est), un uomo di 50 anni nella stessa regione, un ventenne vicino ad Amburgo (nord) e un uomo a Kremen, nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino. Altri tre uomini nella regione sono rimastimente. Tornando in, Durante i festeggiamenti in300 persone sono rimaste ferite o hanno richiesto l’intervento dei pompieri per piccoli incendi e altri incidenti legati proprio all’utilizzo di fuochi d’artificio e altro materiale esplosivo nella notte di San Silvestro.