Approfondimento astrologico di Gennaio | la stagione del Capricorno

Life&People.it Buon anno a tutti, ma specialmente, buon compleanno. Il focus del mese diè su un segno di terra Cardinale e governato da Saturno, Il segno del: Il saggio, l’eremita, il Senex. Questi sono solo alcuni degli aggettivi che spessissimo vengono utilizzati per caratterizzare il segno del.Responsabili rocciosi, indistruttibili, sono affidabili, maturi, anche in giovanissima età.Mai un eccesso, mai una defaiance; per illa parola d’ordine è rigore. Alla base del suo essere c’è il duro lavoro, l’impegno, la volontà di riuscire ad arrivare alla meta. Proprio come l’animale che lo rappresenta, il nativo del segno è un buon arrampicatore (anche sociale, se serve) sa destreggiarsi tra le zone rocciose dell’esistenza, più il terreno è scosceso, più trova una sua personale soddisfazione nel rimanere sempre in piedi.