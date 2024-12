Romadailynews.it - Xi: economia cinese e’ su una traiettoria ascendente

Pechino, 31 dic – (AgenziaXinhua) – L’ha registrato una ripresa e si trova su una, ha dichiarato oggi il presidenteXi Jinping. Nel suo messaggio per il Capodanno 2025, Xi ha affermato che il Paese ha risposto in modo proattivo all’impatto dell’ambiente interno ed estero in evoluzione, e ha adottato una gamma completa di politiche per ottenere solidi risultati nel perseguire uno sviluppo di alta qualita’ nell’ultimo anno. Il PILdovrebbe superare la soglia di 130.000 miliardi di yuan (circa 18.080 miliardi di dollari) nel 2024, ha dichiarato il presidente, aggiungendo che la produzione di cereali ha superato i 700 milioni di tonnellate. (Xin) Agenzia Xinhua