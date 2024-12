Laprimapagina.it - Voglia di neve: eccome come l’Italia vive la stagione sciistica 2024/2025

Con l’arrivo delle prime nevicate, la montagna italiana si trasforma in una meta ambita per milioni di appassionati. Laè ufficialmente iniziata, e ladidegli italiani è palpabile. Ma non sono solo i connazionali a spingere le prenotazioni: anche i vacanzieri stranieri confermano l’attrattiva delle località alpine, appenniniche e insulari del nostro Paese.Le migliori località sciistiche italianeè una delle destinazioni sciistiche più apprezzate d’Europa, grazie a un mix di paesaggi mozzafiato, infrastrutture moderne e un’offerta enogastronomica unica. Tra le mete più gettonate spiccano:Cortina d’Ampezzo: notala “Regina delle Dolomiti”, è sinonimo di lusso e glamour. Situata in un contesto naturalistico straordinario, offre piste impeccabili, boutique esclusive e ristoranti stellati, attirando una clientela internazionale e appassionati di sport invernali di alto livello.