Lettera43.it - Sangiuliano-Boccia, Dagospia pubblica il documento con la nomina firmato dall’ex ministro

dall’alloradella Cultura Gennaro, su carta intestata del Ministero,hato ilrelativo alladi Maria Rosaria, datato 1° agosto, a Consigliere per i grandi eventi. Due settimane dopo il presunto episodio di aggressione denunciatoil 17 luglio a Sanremo. Unache come noto non è mai stata resa effettiva, con il blocco da parte degli organi di controllo, sebbene la decisione sembrerebbe essere stata formalizzata.Quando nell’intervista al Tg1disse che la«era solo un’idea»Eppure nell’ormai celebre intervista rilasciata al Tg1,aveva affermato che non era stata ufficializzata alcuna, con l’exche aveva detto «Era solo un’idea». Anche la premier Meloni aveva dichiarato alla trasmissione 4 di sera di Del Debbio che il«aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito.