Salutiamo il 2024 con gli ZEROBASEONE

Nati dal celebre survival show Boys Planet nel 2023, gli(ZB1) si sono rapidamente affermati come uno dei gruppi K-pop di quarta generazione più amati.Composto da nove membri – Kim Jiwoong, Zhang Hao, Sung Hanbin, Seok Matthew, Kim Taerae, Ricky, Park Gunwook, Han Yujin e Kim Gyuvin – il gruppo si distingue per la sua versatilità, il talento vocale e le performance spettacolari che hanno conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.Dopo il debutto esplosivo con l’album Youth in the Shade, glihanno continuato a infrangere record, consolidando il proprio posto nell’élite della scena musicale globale. Ilè stato un anno particolarmente intenso per il gruppo: hanno intrapreso il loro primo tour internazionale, portando energia e carisma su alcuni dei palchi più prestigiosi al mondo.