Thesocialpost.it - Mattarella: “La speranza siamo noi, con le nostre scelte e il nostro impegno”

Nel suo tradizionale messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Sergioha tracciato un quadro delle principali sfide che attendono l’Italia e il mondo, ponendo l’accento su temi fondamentali come pace, diritti umani, giustizia sociale e sostenibilità ambientale.La pace e le tragedie delle guerreIl Presidente ha ricordato come la pace sia un valore fondamentale indicato dalla Costituzione, un obiettivo che l’Italia ha perseguito con costanza, anche attraverso il suo ruolo nella presidenza del G7. “La pace non significa sottomettersi alla prepotenza di chi aggredisce – ha sottolineato – ma il rispetto dei diritti umani e della libertà dei popoli”.Evocando le tragedie che segnano il Natale nel mondo, come i bombardamenti in Ucraina e la morte di una neonata a Gaza, vittima del gelo, ha espresso vicinanza agli ostaggi di Hamas.