Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, 7-6, 5-2, Italia-Francia United Cup in DIRETTA: l’azzurro approfitta dei limiti mentali del rivale e tira su un match insperato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:44b.3-6, 7-6(8), 6-2!chiude unincredibile, per quello che si è mangiato il francese.40-15 Dritto vincente a tutto braccio dopo la prima!point, 50? prima d’ora sembrava impossibile!30-15 ACE (11°)!!15-15 Gratuito di dritto.15-0 Prima vincente!5-2 A breveal servizio per regalare la vittoria a Renzo Furlan!40-0 In rete il rovescio del romano.30-0 Prima vincente.15-0 Vediamo se tiene la battuta per la seconda volta nel set.5-1 ACE (10°)!!!!!!40-15 Rovescio largo. Serve fare uno dei prossimi due punti.40-0 Prima vincente.30-0 Rovescio dopo il servizio lungoriga e vincente!15-0 Prima vincente!!!!!4-1 Non è possibile, altro gratuito di dritto di Ugo. Cosa ha gettato alle ortiche il pianista di Metz.