L' iraniano arrestato a Malpensa | Non sono un terrorista

AGI - "Nonunstupito dalle accuse che mi muovono". Queste le parole di Mohammad Abedini Najafabadi, l'ingegnere dei droni, il 16 dicembre, su richiesta degli Usa, al suo legale Alfredo De Francesco che l'ha visitato nel carcere di Opera assieme al console. "C''è attenzione alla sua persona in carcere, è stato un incontro positivo, gli ho anche comunicato dell'istanza per fargli avere i domiciliari", ha aggiunto il legale all'AGI confermando che il consolato ha 'garantito' per lui la certezza che non fuggirebbe se dovesse essere scarcerato. La richiesta di arresti domiciliari La Corte d'Appello di Milano ha trasmesso alla Procura Generale l'istanza depositata ieri dall'avvocato Alfredo De Francesco per Mohammad Abedini Najafabadi.