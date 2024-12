Sport.quotidiano.net - Lecce battuto nello scontro salvezza. Paz e Cutrone fanno ruggire il Como

Prova di forza delche porta a casa la sfidacontro il, con due reti di Paz e, dopo averne sprecate diverse durante l’incontro. Per i pugliesi c’è la scusante di aver messo in campo una formazione senza tanti titolari. Fabregas deve correre ai ripari ancor prima del fischio d’inizio: Sergi Roberto s’infortuna nel riscaldamento e viene sostituito da Engelhard. In attacco, invece, la scelta ricade sual posto di Belotti. In tribuna, invece, ad osservare i suoi probabili, prossimi compagni, c’è Dele Alli. E assiste alshow che inizia presto. Il comasco si scatena al 4’, cogliendo una traversa con un tiro da fuori. Il mancato gol si traduce in carica per i lariani: subito dopo Fadera serve un gran pallone in area a Paz che viene stoppato in tackle da Baschirotto.