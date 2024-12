.com - L’anno che verrà 2025 su Rai1, il cast: Ricchi e Poveri, Diodato, Rettore, Pravo

Ildeche, consueto appuntamento dicon cui festeggiare il Capodanno, da Reggio Calabria e con la conduzione di Marco LiorniLa Calabria si prepara al bis con il Capodanno di Rai 1, e quest’anno avrà come sfondo lo spettacolare lungomare di Reggio Calabria. Rai 1 echeaccompagneranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza Indipendenza di Reggio Calabria e lo faranno con la conduzione di Marco Liorni, amico quotidiano di tutti i telespettatori della Prima Rete, accompagnato da tanti artisti.Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti dell’ormai tradizionale appuntamento di Rai 1 realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, e con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.