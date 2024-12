Liberoquotidiano.it - La figuraccia di Kyrgios a Brisbane: dopo gli insulti a Sinner viene strapazzato

Leggi su Liberoquotidiano.it

per il tennista australiano anti-, Nick, a. Al primo singolare dell'Atp 250un anno e mezzo di stop per infortunio, l'atleta ha perso in tre set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard: 7-6, 6-7, 7-6 in appena due ore e mezza di gioco. Di lui si è parlato nell'ultimo periodo solo per gliche ha rivolto al numero uno del mondo, l'azzurro Jannikil caso Clostebol. La partita è stata decisiva in tre tie break. Proprio in quelle occasioni l'australiano è apparso distratto e poco lucido. Probabilmente anche per una condizione fisica ancora non perfetta.potrà ora dedicarsi all'allenamento in vista dell'Australian Open, al via il prossimo 13 gennaio. A, invece, è riuscito ad andare avanti Matteo Arnaldi. L'azzurro ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e ora sfiderà, negli ottavi di finale, l'americano Reilly Opelka.