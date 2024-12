Justcalcio.com - Il nuovo allenatore del Milan Conceicao punta ai posti in Champions League

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Sergioha messo nel mirino un posto per la qualificazione allacon ilnonostante un inizio balbettante di Serie A. Ilsi ritrova ottavo nel massimo campionato italiano dopo 17 partite della stagione, a otto punti dalle prime quattro dopo due vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. Questo periodo di forma ha visto i rossoneri separarsi da Paulo Fonseca dopo soli sei mesi alla guida, avendo vinto 12 delle 24 partite in carica in tutte le competizioni (P6 S6). Il primo impegno divedrà lui e i suoi giocatori volare in Arabia Saudita, con la sua prima partita alla guida a Riad contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana.Ma l’obiettivo principale diè guadagnarsi un posto tra le prime quattro per qualificarsi alla, competizione che ilha vinto sette volte nella sua storia.