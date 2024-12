Ilfattoquotidiano.it - Fuga di monossido di carbonio in un appartamento in centro a Trieste: morto un turista austriaco, altri cinque intossicati

Unadidiin un palazzo deldiha causato la morte di une l’intossicazione di altrepersone. L’allarme è scattato in via Crispi, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una persona bloccata in unal quarto piano. I pompieri, non riuscendo ad accedere all’abitazione dalla porta principale, sono entrati dall’del piano superiore, riscontrando immediatamente la presenza del gas letale.Con l’ausilio dell’autoscala, i Vigili del Fuoco hanno controllato gliappartamenti dello stabile, rilevando la presenza didiin ogni ambiente.persone sono rimaste intossicate e sono state prese in cura dal personale sanitario del 118.