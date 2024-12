Oasport.it - F1, l’esperienza di Hamilton e il pragmatismo di Vasseur: la Ferrari vuole giocarsi (per davvero) il Mondiale

Il 2025 rappresenta un’occasione d’oro per gli avversari della Red Bull ed in particolare di Max Verstappen, reduce da una sequenza di quattro titoli mondiali consecutivi. L’anno prossimo si esaurirà l’attuale ciclo regolamentare ed il vantaggio tecnico del Drink Team è ormai svanito a partire dalla fase centrale dell’ultimo campionato, quindi la tavola sembra apparecchiata per McLaren,ed in seconda battuta forse anche Mercedes.La Scuderia di Maranello si è resa protagonista di un buon percorso di crescita nel biennio 2023-2024 sotto la gestione di Frederic, arrivando anche afino all’ultima gara di Abu Dhabi ilcostruttori. Nel 2025 la Rossa andrà all-in, rivoluzionando la macchina (che ha dimostrato di essere competitiva) e ingaggiando Lewisal posto di Carlos Sainz.