Ed ecco le prime foto del backstage di Bridgerton 4 | tra volti conosciuti e facce nuove nella serie dei record di Netflix spunta una sorpresa

Lady Whistledown è tornata ed è pronta a incoronare il nuovo diamante in un’altra, attesissima stagioneLondra dell’epoca Regency di4. Con le riprese dei nuovi episodi della quarta stagione già in corso da alcuni mesi, il cast delladeidisi è riunito attorno al tavolo per la lettura di uno dei copioni. E tragià molto amati eal debutto, il team della produttrice Shonda Rhimes ha condiviso una manciata di scatti dietro le quinte. Ma senza pizzi e merletti!«Rallegratevi perché è la stagione della gioia e dell’allegria!», si leggedidascalia che accompagna lepostate sull’account ufficiale di Instagram di. E che vede in bella mostra i due protagonisti Benedict, interpretato da Luke Thompson, e Sophie Baek, che è la new entry Yerin Ha.