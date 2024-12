Metropolitanmagazine.it - È morto Paolo Benvegnù, baluardo della canzone d’autore: aveva cinquantanove anni

Il cantautore, appena, si è spento oggi all’improvviso. Nato a Milano, si era trasferito molto giovane a Perugia, doveesordito negliNovanta con gli Scisma, band alternative rock. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha continuato per proprio conto, accompagnato dagli elogi di critica e pubblico, che lo ha sempre seguito con affetto. Il 2024 è stato per lui un anno molto prolifico dal punto di vista artistico. Il suo primo disco da solista, Piccoli Fragilissimi Film, uscito nel 2004, è stato ripubblicato in un’edizione “reloaded” per il ventesimoversario. Il suo ultimo album, È inutile parlare d’amore, ha invece vinto la Targa Tenco di quest’anno; si tratta di un’opera profonda e complessa, caratterizzata dell’originalità dei suoi testi e dalla raffinatezza degli arrangiamenti.