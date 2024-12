Capodanno a Livorno | benvenuto 2025 in Terrazza Mascagni a teatro e al museo

Leggi su Corrieretoscano.it

in, ae al, il Comune, sindaco Luca Salvetti, organizza con fondazioni Lem e Goldoni eventi martedì 31 dicembre per salutare definitivamente il 2024 e dare ilal. Con un primo giorno del nuovo anno che vede aperto il ‘della città’ dalle 10 alle 19.Martedì 31 dicembrepalcoscenico della serata in musica.E ilGoldoni palcoscenico per La Traviata.Dicendo no ai botti.Il Comune diricorda che nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio vige il divieto di esplodere petardi in luoghi sensibili della città.Il divieto è previsto dal regolamento di Polizia urbana che, all’articolo 4 comma 2, indica il divieto generale di gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, e precisa che per la notte di San Silvestro eil divieto permane nei luoghi sensibili della città, ossia:a) in prossimità di ospedali;b) case di cura o di riposo;c) luoghi di culto e cimiteri;d) aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie;e) nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone.