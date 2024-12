Bergamonews.it - Stagione di Operetta, al Donizetti in scena “Ballo al Savoy”

Bergamo. Domenica 5 gennaio 2025 alle 15.30 al Teatro, a Bergamo, andrà inlo spettacolo “al”, proposto nell’ambito delladidi Fondazione Teatro.“al” non è solamente un’(e lo è a tutti gli effetti!!, ma è molto di più. Oltre ai valzer, alle arie e ai duetti amorosi, questo lavoro è ricco di ritmi sfrenati, dal tango argentino allo swing, con chiarissime allusioni e riferimenti al musical che in quegli anni (siamo nel 1930) stava spopolando oltre oceano. In particolare è clamorosamente presente Cole Porter, di cui Abrahm inserisce una parafrasi di “Night and Day”.Il difficile compito è quello di allestire una sorta di musical, senza tradire lo spirito operettistico della trama e di parte delle musiche presenti.L’adattamento del copione è affidato a Silvia Felisetti, artista cui il titolo di “soubrette” (titolo che poche donne in Italia portano con pieno merito.