Roma | si rivede la squadra di Tottenham lontano dall' Olimpico ma non basta per vincere

30 dicembre 2024 - Un punto per chiudere l'anno solare non è molto, ma è sicuramente un risultato incoraggiante se si prendono in considerazione tutti i fattori in essere. A San Siro lachiude il suo 2024 con un pareggio in casa del Milan per 1-1, con la rete di Dybala a pareggiare il vantaggio iniziale firmato da Reijnders. Il pareggio non accontenta nessuna delle due squadre: il Milan non riesce ad approfittare dei molti pareggi in zona Champions League, così come lanon riesce a centrare la prima vittoria in trasferta della sua stagione, rimanendo intrappolata a centro classifica. Se però in casa rossonera il risultato è costato a Fonseca la panchina, al termine di una partita per la verità giocata bene e a viso aperto, in casanista la sfida ha riacceso le speranze, dando seguito alla trasferta di Londra di qualche settimana indietro.