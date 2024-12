Isaechia.it - Pupo e quella volta in cui pagó a Tony Effe una cena da 5500euro: “Lui mi disse ‘appena farò i soldi ricambierò’ e ora…”

Enzo Ghinazzi, in arte, ha raccontato di aver offerto una “mitica” aquando il rapper era membro della Dark Polo Gang.Il cantante di Gelato al cioccolato, in un elzeviro per i giornali del gruppo di Quotidiano Nazionale/Monrif, ha detto la sua sull’esclusione di– che a febbraio salirà sul palco dell’Ariston presentando l’inedito Damme ‘na mano – dal Concerto di Capodanno a Roma (QUI i dettagli).Con la cancellazione della sua partecipazione al concerto di Capodanno a Roma,è improvvisamente diventato popolarissimo. Io lo conosco già da qualche anno e, visto che siamo nel periodo delle feste e dei cenoni, voglio raccontarvi di una miticache offrii a lui e ai suoi amici della Dark Polo Gang.ha dunque raccontato di aver offerto unaalla Dark Polo Gang (, Wayne Santana, Pyrex e Side Baby), Giuseppe Cruciani e Fabio Rovazzi al ristorante di Alessandro Borghese e di aver speso cinquemilacinquecento euro.