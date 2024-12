Pisilli-Rejinders Maida | Non è mai rigore errore dell’arbitro non aver dato giallo per simulazione Ovviamente non lo dico per…

Leggi su .com

Ieri sera durante il match Milan-Roma terminato 1-1, la squadra rossonera ha protestato veementemente per un calcio diper un contatto trae Reijnders, che nè l’arbitro Fabbri nè il VAR Meraviglia (con l’AVAR Di Paolo), hanno considerato fallo. Oggi pomeriggio nel contenitore radiofonico “Radio Radio Lo Sport“, in onda sulle frequenze di .L'articolo: “Non è mainonpernon loper.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Europa League con arbitro donna, altra prima voltaTimpano sbotta contro Maldini: “Non aveva nessun motivo per parlare di Dybala. Brutta bestia la fenomenite per giustificare il.”Varriale punge Juve, Milan e Roma: “Hanno vissuto una stagione negativa.