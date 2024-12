Paz-Cutrone, il Como vince lo scontro salvezza col Lecce

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) –il, che porta a casa tre punti cruciali in zona, prevalendo su unmai pericoloso e passivo rispetto alle tante avanzate dei biancoblù. Nico Paz e Patrickle firme sul successo dei lombardi, che nonostante il rigore sbagliato dall’ex Real Madrid alla mezz’ora sono comunque riusciti a far valere la loro complessiva superiorità. Parte forte il, con la giocata diche dal limite dell’area calcia con il destro colpendo la traversa a Falcone battuto. Gara che resta poi abbastanza bloccata, fino al 30?, quando Baschirotto cerca di intervenire sul pallone vagante lasciato dalla respinta di Falcone sul tiro di Paz ma colpisce in area; calcio di rigore e lo stesso Paz a presentarsi sul dischetto, con Falcone che intuisce però il tentativo dell’argentino e respinge.