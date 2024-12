Sport.quotidiano.net - Non si arresta la crisi di Pistoia. Altro finale amaro, vince Brescia

GERMANI90ESTRA83Bilan 14, Ferrero, Dowe 13, Della Valle 20, Ndour 8, Burnell 8, Ivanovic 13, Mobio 3, Rivers 9, Cournoooh 2, Tonelli ne, Pollini ne. All. PoetaChriston 19, G. Della Rosa, Anumba, Paschall 8, Rowan 2, Kemp 15, Forrest 27, Saccaggi 2, Silins 10, Benetti ne, Boglio ne, Pinelli ne. All. T. Della Rosa ARBITRI Grigioni, Perciavalle, Dori NOTE Parziali: 29-14; 51-41; 75-65. Tiri da due Bs 23/39, Pt 24/49. Da tre Bs 7/28, Pt 7/17Unfatale perche con una partita tutta cuore e orgoglio, dopo essere stata sotto praticamente per tutta la gara, negli ultimi minuti era riuscita a ribaltare il match andando anche in vantaggio. Ma, che nell’ultimo periodo era stata bloccata segnando un solo punto in 7 minuti, ha trovato lo spuntonte proprio sulla linea del traguardo.