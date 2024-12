Non doveva andare così Mara Venier accusa il colpo la conduttrice non è più intoccabile?

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non sono stati giorni facile perma lanon molla. Sono anni che si rincorrono voci sue il suo possibile addio a Domenica In. Laha nuovamente rotto il silenzio sul suo futuro nelle scorse ore, infatti nella serata del 13 dicembre è stata ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti e ha rivelato qualcosa di importante sull’amata trasmissione, che ogni domenica tiene compagnia a milioni di persone.>> “Va cacciata dalla Rai”. Domenica In,invita proprio loro: pubblico furioso, soffermandosi su Domenica In, ha preannunciato cosa intenderà fare in futuro: resterà al timone nonostante la stagione non sembra decollare e nonostante le sirene in Rai che vorrebbero lasciasse. La colpa? Degli ascolti al di sotto delle attese.