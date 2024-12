Lettera43.it - Morte di Liam Payne, cinque persone incriminate dalla giustizia argentina

sono stateinper ladi, ex membro degli One Direction morto il 16 ottobre dopo essere caduto dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Ezequiel Pereyra, dipendente dell’albergo, e Braian Paiz, un cameriere, sono stati accusati di aver fornito droga al cantante e posti in custodia cautelare. La direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il receptionist Esteban Grassi sono stati accusati di omicidio colposo e negligenza, insieme con Roger Nores, amico di(Getty Images).di, perché sono statequesteSecondo una dichiarazione rilasciata dall’ufficio del procuratore, la giudice Laura Bruniard (che ha visionato le prove) ha già preso la decisione di procedere al processo.