Mister Movie | Squid Game 2 | Gli Easter Egg Che Solo i Fan dei K-Drama Riconosceranno

Con il ritorno tanto atteso di, la seconda stagione del fenomeno globale di Netflix ha portato con sé nonuna narrazione avvincente e giochi ancora più pericolosi, ma anche una serie di omaggi e riferimenti che i fan più accaniti dei K-non hanno potuto fare a meno di notare. Dai richiami a serie iconiche come Strong Girl Bong-soon a collenti nostalgici con Reply 1988,2 dimostra ancora una volta quanto siano importanti i dettagli.Un Omaggio a Strong Girl Bong-soonNel primo episodio della seconda stagione, gli spettatori incontrano Woo-seok, un personaggio interpretato da Jeon Seok-ho, che è noto ai fan dei K-per il suo ruolo in Strong Girl Bong-soon. In quella serie, Seok-ho interpretava Gong, la fedele segretaria del protagonista Ahn Min-hyuk.