Oasport.it - LIVE Darderi-Kecmanovic 3-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: il serbo conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Stavolta invecepiazza un super dritto lungolinea vincente.30-15 Risposta fortunosa del balcanico, che chiede scusa.30-0 E’ lunga anche la risposta di rovescio di.15-0 Scappa via il dritto incrociato del.1-0 Game. Servizio vincente del tennista di Belgrado.AD-40 Gran giocata del balcanico, che trova il punto con la combinazione drop-volèe.40-40 Di un soffio in corridoio il rovescio del.AD-40 Si ferma sul nastro il rovescio difensivo di Luciano.40-40rimedia con la prima vincente. Parità.30-40 Palla break. In corridoio il rovescio del tennista di Belgrado.30-30 Servizio vincente del.15-30 Gran punto di, che prima si difende, poi contrattacca a suon di driti.