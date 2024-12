Quotidiano.net - "Il suolo va tutelato. Controlli e sanzioni, non vogliamo scempi"

"È necessaria una normativa nazionale uniforme, perché non ha alcun senso che ogni regione si muova autonomamente in materia energetica". L’assessore all’agricoltura dell’Emilia-Romagna, Alessio Mammi (nella foto), sta affrontando il tema dell’agrivoltaico. Le energie rinnovabili sono un’opportunità per le imprese agricole? "L’approvvigionamento energetico è uno dei grandi temi del nostro tempo, ma è una situazione non governata che rischia di generare speculazioni. Andavano date risorse pubbliche per installazioni in aree dismesse, tetti, aree non produttive, parcheggi, aree autostradali, strade". Si paga un prezzo alto in termini di consumo di? "Noi dobbiamo aumentare energia ma anche garantire cibo e sicurezza alimentare quindi sono fermamente contrario a ogni soluzione che consumiagricolo.